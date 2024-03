Oswaldo Sánchez recuerda la polémica 'burla' hacia Memo Ochoa: "Yo nunca me burlé"

Oswaldo Sánchez, exportero de Santos Laguna y ahora analista de TUDN, habló con RÉCORD+ sobre la supuesta burla a Guillermo Ochoa y aclaró que él, en ningún momento, buscó hacer menos o criticar lo hecho por el arquero de la Salernitana.

En un incidente que marcó el inicio de su rivalidad, Oswaldo Sánchez, entonces arquero de Santos Laguna, protagonizó una acción que generó polémica y distanciamiento con Guillermo Ochoa durante un partido entre México y Corea del Norte en Torreón.

Durante ese encuentro, Memo Ochoa cometió una falla garrafal que resultó en un gol en contra del Tricolor, lo que provocó la reacción de Oswaldo Sánchez, quien se encontraba en uno de los palcos del estadio. En un gesto polémico, Sánchez se levantó de su asiento y simuló que iba a ingresar al terreno de juego, aparentemente para sustituir a Ochoa por su error ante los norcoreanos.

Las imágenes de la acción de Oswaldo Sánchez fueron transmitidas por TV Azteca, lo que generó un gran revuelo mediático y alimentó la rivalidad entre ambos arqueros.

Ante esto, Oswaldo Sánchez fue cuestionado en RÉCORD+ sobre su gesto. El ahora analista de TUDN señaló que él no se burló del arquero de la Salernitana, pues sabe lo que implica estar en esa posición.

"Yo estaba en mi palco, Memo se equivocó en un gol. Me comenta un compañero de al lado 'no manches que feo error, ¿no te gustaría estar ahí?' y yo dije, 'si deja me meto de una vez'. Yo no estaba criticando, yo me equivoqué también. Yo nunca me burlé ni critiqué por un error que cometió. O sea, mal haré yo al criticar a un compañero", explicó Oswaldo.

