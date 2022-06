Gerardo Torrado tras fracaso del Tri Sub 20: 'El resultado es vergonzoso'

Luego de la eliminación de México en el Premundial Sub 20 que dejará a toda una generación sin asistir a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos, Gerardo Torrado, Director Deportivo de Selecciones Nacionales reconoció el fracaso rotundo de la delegación mexicana y admitió que fue vergonzoso el resultado ante Guatemala.

“Reconocemos que la eliminación de ayer es un golpe muy fuerte, por supuesto que estamos dolidos por no poder participar en el Mundial Sub 20 ni en las Olimpiadas de 2024, el resultado de ayer se ha calificado con justa razón como un fracaso, no es el futbol que se merece la afición, ni el futbol por el que hemos estado trabajando. El resultado de ayer es vergonzoso y por ningún motivo se debió presentar”, dijo Torrado.

“Sabemos que puede tener una afectación y puede ser más grande lo que nosotros permitamos, por eso vamos a estar muy de la mano entendiendo que no participarán en el Mundial ni en Juegos Olímpicos, pero si podemos brindarles estas competencias en el extranjero y que de esta forma puedan tener este desarrollo para que cuando llegue la lista final del 2026 muchos de ellos puedan estar “, continuó.

En ese sentido, el directivo mencionó que se reunirán en las próximas horas con Luis Ernesto Pérez para evaluar lo ocurrido, aunque dejó entrever que su puesto no está en peligro. Por el contrario, Gerardo Torrado enfatizó en que trabajarán en una estructura de competencias internacionales para que la generación de futbolistas que ayer fracasó en San Pedro Sula no quede varada y así evitar consecuencias todavía mayores de cara al 2026.

“En conjunto emprenderemos las siguientes acciones: nos reuniremos con Luis y su cuerpo técnico, vamos a hacer un plan de desarrollo para que esta categoría no se pierda en el camino, trabajaremos con los equipos del futbol mexicano para diseñar el plan de desarrollo de estos jóvenes. Yo viví algo similar cuando íbamos a participar en Sídney y sé que ellos no lo deben estar pasando nada bien, nuestra labor es estar cerca de ellos para que no queden carreras truncadas y que con el paso del tiempo podamos sacar cosas importantes de esto qué pasó”, comentó a Gerardo Torrado.

“Luis viene viajando con el equipo y nos reuniremos con él para entender sus sentimientos al respecto, saber cuál es el reporte que hace de este Premundial. A Luis lo conozco desde hace mucho tiempo, me consta la forma en que se preparó y para mí es uno de los entrenadores jóvenes con mas capacidad”, agregó.

Del mismo modo, el exfutbolista rechazó que haya contemplado presentar su renuncia, así como la salida de Ignacio Hierro, pues asegura que tiene una encomienda muy grande con el futbol mexicano. No obstante, al finalizar el análisis de lo ocurrido tomarán determinaciones.

“El máximo responsable soy yo, claramente todos trabajamos en cojunto, hemos obtenido cosas importantes como la medalla de Tokio, el subcampeonato Sub 17 y hoy nos toca vivir este fracaso, pero espero que a partir de este fracaso nos hagamos más fuertes. Lo que hoy en día tenemos que hacer es enfocarnos en este diagnóstico y encontraremos cosas en las que vamos a mejorar”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL LOREDO TRAS CLASIFICAR AL MUNDIAL SUB 20: 'QUIERO MUCHO MÁS A GUATEMALA'