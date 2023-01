Guillermo Almada ve a México como un equipo "protagonista y con buena materia prima"

Guillermo Almada habló en una entrevista para la Última Palabra sobre su posible llegada a la Selección Mexicana. En este espacio aclaro que México tiene lo necesario para lograr cosas importantes.

"Estoy convencido que hay jugadores mexicanos de muchísima calidad para implementar nuestra idea y para tener un equipo protagonista y alcanzar por sobre todas las cosas los resultados. La materia prima es lo más importante, Si no existiera la verdad es que no me metería en estos líos. Estoy convencido que se pueden lograr cosas importantes para el 2026", comentó Almada.

El estratega uruguayo resaltó que en caso de tomar al Tricolor, buscará implementar el mismo estilo de juego que se le ha visto en sus equipos: "De La misma manera que juegan mis equipos. Transmitir la misma idea porque es el futbol que creó. Fui futbolista antes que ser entrenador, cuándo se siente protagonista y se confía en el futbolista, el jugador te compré la idea más rápida y eso para nosotros es fundamental, vivir del convencimiento que tiene el jugador".

El director técnico de los Tuzos también aprovecho para dejar en claro que los extranjeros no son los que marcan la diferentes equipos dando como ejemplo lo que hizo en su penúltimo partido en este clausura 2023: "No es real eso (que sus equipos brillan por los extranjeros), nosotros nos hemos adaptado a los planteles que hemos recibido en los dos equipos (Santos y Pachuca). El otro día en Pachuca jugamos solo contras extranjeros, jugamos con 9 canteranos y creo que participaron 11 o 12. Seguimos con la misma filosofía y el mismo estilo de juego".

Finalmente, Guillermo Almada destacó qué los jóvenes van hacer piezas fundamentales para que en México logré cosas importantes: "Hay muchos jugadores con experiencia en Europa y en la liga mexicana, pero también hay muchísimos jóvenes que hay que proyectar y darles las oportunidades. Estoy seguro qué van a ser un aporte muy importante para la selección mexicana".

