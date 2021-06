Herrera tras ausencia de Chicharito y Jiménez en el Tri: 'Se extrañan por ser jugadores importantes'

Tienen su voto de confianza. A unas horas de que Estados Unidos y México definan el título de la primera edición del torneo de la Liga de Naciones, Héctor Herrera, referente del Tri, compartió su postura sobre la ausencia de Chicharito y Raúl Jiménez en las convocatorias de Tata Martino; dejando claro que se les extraña.

Durante una entrevista con W Deportes, HH explicó que si bien la ausencia de los dos 'Killers' podría notarse, dentro de la plantilla se tiene la confianza plena en sus compañeros de ataque que con trabajo se ganaron un lugar.

"Se extrañan sí porque son jugadores importantes, tanto a Raúl como a Javier. Siento que Javier es el máximo goleador de la Selección y Raúl no puede estar por temas de la lesión.

"Es verdad que en otra entrevista yo decía que teníamos plena confianza de la gente que está acá y que ha demostrado y se ganó un lugar. A mí no me gustaría opinar, no está en mí la decisión y le corresponde al Tata tomar la mejor opción", explicó Herrera.

