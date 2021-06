Piojo Herrera defiende a Chicharito y lo pide en el Tri: 'Javier debe estar en Selección'

Sale a su defensa. Miguel Herrera, extimonel del Tri y vigente técnico de Tigres, invitó al seleccionador de México, 'Tata' Martino, a que valore el buen momento que vive Chicharito Hernández en la MLS y sea considerado a las convocatorias del Tricolor.

Durante una entrevista en 'Ahora o Nunca' de ESPN, el Piojo dejó claro que ante la baja de Raúl Jiménez por lesión, ni Henry Martín ni Alan Pulido son el '9' que necesita México, por lo que el regreso de Javier sería una buena opción.

"Así son todos los delanteros, no conozco a uno que no haya caído en ese bache de no ser el goleador. Javier ha demostrado que ya encontró el ritmo y puede ser un goleador importante. Para mí debería ser considerado en Selección.

"Javier tuvo un bache como lo puede tener cualquier delantero del mundo, pero de repente en México se nos olvida muy rápido que es el máximo goleador de la Selección; es un tipo muy profesional que se mata en la cancha", señaló.

