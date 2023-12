Jaime Lozano sobre el Tricolor: "La mala mentalidad es algo que se ha heredado"

2023 está cerca de terminar y el año calendario fue bastante complicado para la Selección Nacional, algo que sabe el entrenador del Tricolor, Jaime Lozano, quien aclaró qué es lo primordial para él en su proceso.

Lozano aseguró en entrevista para Fox Sports que la mentalidad del futbolista mexicano es lo más importante para él como director técnico, asegurando que esa parte es algo que se ha venido heredando y ha detenido el desarrollo del jugador azteca.

"La mentalidad y los hábitos a veces se heredan y se arrastran de otras generaciones, para mí la mente es todo, yo me comunico mucho con los jugadores, hay que decirle a los de la Liga que son tan buenos jugadores como los que están en Europa, pero el entorno es distinto, allá te empuja a dar tu mejor rendimiento, te desarrolla el mismo entorno, algo que en México no pasa", comentó.

Así mismo, Lozano explicó qué es lo que le pide a sus jugadores previo a un encuentro de la Selección: "Es lo que le trato de explicar al jugador nacional, tenemos que jugar a otra intensidad, tenemos que prepararnos mejor, tenemos que entrenar para mejorar todos los días, no nada más cuando viene Alemania, todos los días se va a trabajar para mejorar, para desarrollarte y alcanzar tu mejor potencial, si no, no vamos a saber hasta donde podemos llegar", comentó.

Al final, Jaime Lozano contó cuál es su ideal cuando él deje de ser entrenador de la Selección Nacional, lo que a él le gustaría aportar a largo plazo en el futbol mexicano a nivel de selecciones.

"A mí lo que me gustaría dejar cuando me toque irme es una estructura más fuerte de la que encontré, eso es lo que más me gustaría y buenos hábitos en seleccionados y buenos hábitos de los que llegan y que el jugador venga a la selección a querer estar, a competir y a hacer sentir orgullosos a todos los mexicanos de su Selección Nacional, eso me gustaría deja a mí como legado aquí", sentenció.

