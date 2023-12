Chucky Lozano criticó el tiempo de Tata Martino en la Selección: 'No había conexión'

Hirving Lozano no se guardó nada al recordar el tiempo de Gerardo ‘Tata’ Martino al mando de la Selección Mexicana. De acuerdo con el Chucky, el entrenador argentino hubo más de un problema con durante el tiempo del entrenador sudamericano.

Previo a hablar sobre Martino, Chucky decidió recordar a Juan Carlos Osorio, quien, de acuerdo con el futbolista, logró manejar al equipo de buena forma: “Para mí, con Osorio fue un ciclo muy bonito. Estuve más a gusto, mucho más. Creo que llevaba bien al grupo, el ambiente era mucho mejor”, comentó el mexicano en entrevista para Hugo Sánchez.

En cuanto a Gerardo Martino, Chucky Lozano aseguró que tuvo problemas manejando al equipo y que previo a la Copa del Mundo, los jugadores y el entrenador ya estaban divididos, por lo que su salida era inminente.

“Con ‘Tata, no había ninguna conexión; el modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados. No fue lo adecuado (el manejo del grupo de ‘Tata’) y cuando surgieron los problemas, cuando nos ganó Estados Unidos, el Mundial fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”,

Finalmente, el futbolista del PSV habló sobre la actualidad del equipo, asegurando que Jimmy Lozano ha empezado de buena forma y la Selección Mexicana va por buen camino.

“Creo que vamos en buen camino. Jaime tiene muchas ganas, deseos; sí le falta experiencia, y yo creo que la va tomando. Creo que entre el grupo y los jugadores vamos haciendo un equipo y vamos por buen camino”, finalizó el futbolista mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY LOZANO TRAS DERROTA DEL TRI FRENTE A COLOMBIA: “EL VESTIDOR PARECÍA UN FUNERAL”