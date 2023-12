Jimmy Lozano tras derrota del Tri frente a Colombia: “El vestidor parecía un funeral”

Luego de la dura derrota de la Selección Mexicana contra su similar de Colombia, el entrenador del Tri, Jaime Lozano, compareció ante los medios de comunicación y compartió un poco de lo que se vivió en el vestidor minutos después del partido, dejando claro que el resultado no cayó nada bien entre los jugadores mexicanos.

“Parecía un funeral el vestidor, pero así es el futbol, puedes hacer muchas cosas bien y el resultado te determina el estado de ánimo”, declaró ‘Jimmy’ Lozano ante de los medios de comunicación.

A pesar del mal sabor de boca con el que se fueron los jugadores, para ‘Jimmy’ este fue un partido que disfrutó bastante, pues más allá del mal resultado, el entrenador nacional mencionó que se llevó una grata sorpresa de la mayoría de los jugadores y lo bien que se vieron en esta pequeña concentración.

"Me encantó, el rendimiento fue mejor de lo que esperaba, enfrentamos a una gran selección, lo hicimos ver fácil el partido cuando no lo era, generamos y nos generaron. Sacamos mucho provecho de esto y la mayoría nos sorprendió para bien, eso es gratificante por la personalidad con la que se plantaron, pero en el alto rendimiento no te perdonan".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ASÍ NO! PSEUDOAFICIONADOS PROTAGONIZAN PELEA EN LAS GRADAS PREVIO AL MÉXICO VS COLOMBIA

Para cerrar, Lozano comentó que se tiene que empezar a construir el 2024 de la Selección Mexicana, pues no solo se va a tener la Nations League, sino que también se va a participar en la Copa América y lo cataloga como el torneo más importante de todo el proceso rumbo al Mundial de 2026, por lo que quiere dar una mejor cara el siguiente año.