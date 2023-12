Jimmy Lozano responde a Carlos Vela: "¿Para qué estaría aquí si no se puede hacer nada?"

Ante las declaraciones que Carlos Vela hizo, de que ni el mismo José Mourinho podría cambiar la dinámica de la Selección Mexicana, el técnico Jaime Lozano salió a defenderse, así como el proyecto que ahora comanda en el equipo tricolor.

"No he hablado con él. La respeto (su opinión), pero no la comparto. Imagina que para qué estaría aquí si no se puede hacer nada. Cada uno toma decisiones o da puntos de vista con base en sus experiencias", señaló el estratega, quien recordó que Vela, cuya última participación como seleccionado fue en Rusia 2018, es un gran jugador y uno de los más talentosos que ha tenido México.

"Yo no soy tan realista, creo que podemos hacer cosas importantes con base en trabajo y de convencimiento", declaró Lozano, quien consideró que los altibajos que tuvieron en 2023 servirán de enseñanza de cara a lo que será 2024, cuando el Tricolor dispute la Copa América.

"Seis meses fueron de mucho aprendizaje. Toda la Copa Oro fue de mucho aprendizaje. No solo cuando se pierde se aprende, sino ganando. El 2024 por los torneos que vienen y lo que se ha hecho previamente siempre hay exigencia de sacar los resultados que queremos”, añadió.

El Tricolor enfrentará este sábado a Colombia, su último compromiso del 2023, con puros jugadores de la Liga MX. “Para mí te consolidas a cada partido. No hay un sólo juego que no le importe al aficionado y a la prensa de México y le damos el valor a cada partido", finalizó Lozano.

