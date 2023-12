Esposa de Jaime Lozano le dedica emotivas palabras al DT de la Selección Mexicana

Catalina Serna está orgullosa de su marido y así se lo hizo saber en redes sociales. Y es que la esposa de Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana compartió un texto en el que explicó que el año que está por terminar fue importante para su familia y micho tuvo que ver la dirección técnica del Tricolor.

"El 2023 fue un año muy extraño. Empezó con un par de traiciones muy dolorosas, algunos rechazos, varias decepciones, mucha incertidumbre y decisiones muy importantes que había que tomar. Y cuando pensamos que la vida nos llevaba por un camino, una llamada lo cambió todo. Respeto y admiro muchísimas cosas de mi esposo, pero la serenidad, seguridad, inteligencia emocional y compromiso que he visto en estos meses me tiene impresionada. Y seguido más allá de los logros y objetivos cumplidos, las metas alcanzadas y tantas alegrías que vivimos en estos meses, que han sido los momentos más espectaculares que hemos vivido como familia, verlo en continua transformación me tienen maravillada y aún más enamorada de él.

"La Selección sin duda es lo más hermoso que le puede pasar a cualquier ser humano que sueña en grande y aunque viene acompañada de mucha carga pesada, de un foco que encandila y de muchas opiniones, todo vale la pena cuando volteas a ver a la Tribuna y ves a un niño llorando de alegría abrazando a su ídolo, cuando ves la emoción de los familiares de alguien que está por debutar, cuando retumba el estadio al gritar un gol", expresó.

Asimismo, Catalina dejó claro su convencimiento de que el 2024 será un año fructífero para la Selección Mexicana.

"La afición de México realmente no tiene comparación.

"El 2023 se convirtió rápidamente en uno de los mejores años de nuestras vidas y no tengo ni tantita duda de que el 2024 será aún mejor, estoy muy orgullosa de ti Jaime Lozano y para siempre seré tu copiloto en el 'LamboJimmy'. Vamos por todo en el 2024. Vamos México", dijo.