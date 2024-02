Jaqueline Ovalle elogia la creación de la Liga MX para mantener el nivel en Selección

Jaqueline Ovalle, futbolista mexicana quien anotó uno de los goles de la victoria ante Estados Unidos en la Copa Oro Femenil, destacó y aplaudió la creación de la Liga MX Femenil, ya que sin dicha liga, se les hubiera dificultado tener ritmo de juego.

"Pues primero que nada me gustaría dar gracias a la Liga Mexicana que se formó hace 7 años, yo creo que eso fue un plus que le ha dado al país. Sin la liga mexicana, nosotras en Selección nos hubiera costado tomar ese ritmo de juego, el cual antes nos convocaban un mes sí y luego dos meses no, entonces ese mes que trabajabas al final lo terminabas perdiendo porque muchas jugadoras no tenían un club establecido o muchas jugaban en Europa.

"(La liga) nos ha traído grandes beneficios, no solamente en el campo, sino psicológicamente y nutricionalmente muchísimo mejor que antes no se hacía. Con la creación de la liga cada una está en buen nivel, en buen momento con su club, ahora es muchísimo más fácil llegar a Selección, aprender las cosas que tenemos que trabajar para poder competir de esta manera", comentó a los medios.

Asimismo, la 'Maga', también habló sobre el trabajo realizado por el equipo para el partido antes las estadounidenses.

"Fue un partido que lo veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Obviamente este partido lo tomamos con muchísima responsabilidad, con confianza, con autoridad y pues sobre todo con garra, ¿sabes? O sea, el partido de ayer fue algo muy lindo el cual nosotras nos pudimos desenvolver perfectamente en el campo, que sí hay cosas que mejorar, pero lo que con lo que yo me voy es con esa garra y hambre de de seguir adelante durante los 90 minutos y que se presentaron", señaló.

