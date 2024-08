Javier Aguirre explica la decisión de poner al Bofo vs Argentina en Sudáfrica 2010

Javier Aguirre salió a aclarar la duda de millones de mexicanos: ¿Por qué puso al Bofo Bautista de titular ante Argentina?

Y es que a más de 14 años de aquel partido de Octavos de Final de Sudáfrica 2010, el recuerdo de esa alineación aún retumba en la mente de los aficionados de la Selección Mexicana, sobre todo después de las declaraciones de Mario Carrillo, quien fue auxiliar del 'Vasco' en donde aseguró que nunca se había entrenado jugar con el Bofo.

Ahora, ya como nuevo entrenador de la Selección por tercera vez, Aguirre aclaró todo y aseguró que todo fue porque Cuauhtémoc Blanco no estaba para jugar los 90 minutos.

"Bofo tenía un nivel altísimo que los destrozaba, seguramente Cuauhtémoc Blanco no estaba mal. Cuauhtémoc era un referente también importante", expresó Aguirre en entrevista con TUDN.

"Bofo jugó por Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc le dije, 'no estás para Mascherano los 90 minutos. Voy a iniciar con Bofo para que me haga el trabajo defensivo'. Todo se va al garete con el primer gol, un fuera de juego flagrante, con un 2-0 ya la labor defensiva del Bofo me sobraba. Uno planea, se imagina cosas y si se entrenó evidentemente", añadió el Vasco.

Rafa Márquez, quien también estaba en la charla con TUDN, aseguró que lo que el 'Vasco' dijo es verdad, pues también estuvo presente aquel día contra Argentina.

