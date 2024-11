Javier Aguirre minimizó la 'agresión' que sufrió por parte de la afición hondureña

Minimizó la agresión. Con la cara en alto, Javier 'Vasco' Aguirre se mostró valiente en conferencia de prensa y afirmó que no tiene caso hablar de lo sucedido al final del partido entre la Selección Mexicana y la de Honduras, asegurando que no es una persona que acostumbre quejarse.

“Nada. Es futbol y creo que el cause del partido fue limpio y ellos merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo y lo otro me parece no tiene ni caso mencionarlo porque es futbol y no soy de quejarme”, declaró el estratega nacional.

Sin embargo, aunque molesto por la derrota se va completamente convencido de que pueden darle la vuelta al resultado en Toluca y conseguir el boleto al Final Four.

“Es un partido más, insisto hay que reponernos y reorganizarnos, íbamos bien, en el 1-0 un poquito raro con un mal despeje y luego intentamos empatar tuvimos ahí con un par y luego nos desordenamos y nos hacen el 2-0; yo confío en mis jugadores y en Toluca ser capaces de revertir la situación”, apuntó.

“Estoy molesto por el resultado porque creo que mis jugadores no merecían irse con un 2-0, no fuimos lo contundentes que debimos de haber sido, pero más allá de eso yo no señalo a nadie, soy el principal responsable y tengo llena de que podemos remontar el resultado”, comentó Javier Aguirre.

