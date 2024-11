Javier Aguirre negó recibimiento hostil en Honduras: "Nos han tratado fantásticamente"

Javier Aguirre negó haber sentido un ambiente hostil en Honduras a un día de su partido de Nations League. El Vasco también hizo a un lado factores externos como el clima y el arbitraje y recalcó que México solo debe enfocarse en lo que pase en el terreno de juego.

En calma. Así es como Javier Aguirre se ha sentido en Honduras, lo cual contrasta con el ambiente de hostilidad de años anteriores:

“Quisiera quitar el calificativo de hostil porque nos han tratado fantásticamente desde que aterrizó el avión, los empleados son fantásticos. Ambiente hostil, no me lo parecen, somos visitantes, es verdad, ellos apoyarán a su equipo y hasta ahí. He salido sin ninguna bronca (a la calle)”.

Por otro lado, el Vasco negó que el clima o el arbitraje vaya a ser determinantes mañana en el Francisco Morazán:

"Yo no busco justificaciones, del arbitraje, del campo, del clima, los partidos se juegan en las circunstancias que sean, si está practicable, el terreno de juego será para los dos equipos. No sé cómo está hoy (el campo), siempre nos ha costado mucho jugar aquí (Honduras), pero bueno, los jugadores están preparados, tienen la experiencia y espero que mañana estemos a la altura de las circunstancias. Los jugadores están preparados, muchos estuvieron hace un año aquí, tiene la experiencia de estar aquí y espero que mañana estemos a la altura de las circunstancias”

Por último, el técnico mexicano hizo énfasis en que jugar en Centroamérica no debe ser visto como un castigo, paga los seleccionados:

“Son once contra once. Hay que tener ganas de estar aquí en cualquier escenario. Que no sea un castigo venir aquí (a Honduras) y más allá de decirles que es una guerra que se sientan orgullosos de estar acá. Yo pienso que estar aquí es un premio, volver a Honduras con esas ganas de jugar bien”, finalizó Javier.

