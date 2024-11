Javier Aguirre previo al México vs Honduras: "No nos va bien aquí"

Javier Aguirre habló en conferencia previo al Honduras vs México de este viernes y confesó que el equipo hondureño será un rival difícil para el Tri. “No nos va bien aquí”, dijo el Vasco ante lo que será su primera experiencia como técnico nacional en tierras catrachas.

No será fácil. Javier Aguirre mencionó que el duelo contra Honduras será complicado debido a que históricamente no le va bien al combinado mexicano ante este rival, además negó que se crean el gigante de CONCACAF:

"Son calificativos que nosotros no ponemos (ser gigante), nosotros siempre respetamos a los rivales de Concacaf, Honduras siempre ha sido un rival incómodo, en su campo y en nuestro campo. No nos va muy bien aquí (Honduras), ambas selecciones nos respetamos, venir a la parte específica de Centroamérica nos ha costado mucho, porque no es fácil jugar en El Salvador, no es fácil en Panamá, aquí mismo”, dijo el Vasco

En ese mismo sentido, Aguirre recalcó que no tener el apoyo del público mexicano será complicado para México:

“No tienes el aporte del público. No tienes el apoyo de los tuyos. A eso me refiero con complicado, por historia han sido partidos duros. Además, estos dos partidos tienen un premio de asistir al Final Four y Copa Oro. La FIFA nos pone encima de Honduras, de Panamá, de Estados Unidos y de Canadá, en la cancha se va a ir viendo, los partidos son de 90 minutos, hay que irlos jugando”, finalizó.

