Javier Aguirre tras amistosos en Sudamérica: "Valió la pena la gira"

Para Javier Aguirre la gira que tuvo la Selección Mexicana en Sudamérica fue buena y cumplió objetivos.

“Todas las derrotas duelen, no me gusta perder, ellos fueron superiores, pero era lo que quería, un ambiente hostil, un ambiente en el que no estuvieran cómodos los jugadores”, señaló en conferencia.

“El rival fue superior sobre todo en el primer tiempo, me voy con una sensación que valió la pena la gira, me viene bien para futuro, se cumplió el objetivo de la gira”, continuó.

A su vez, señaló que varios jugadores dieron su mejor versión y no les pesó el ambiente hostil de los aficionados de River Plate.

“Individualmente rescato ciertos jugadores que no se escondieron, que no les pesó el ambiente, colectivamente pocas cosas, pero estaba presupuestado, pude ver rendimiento individuales, ver quién es quién en una situación como la de hoy”, argumentó.

