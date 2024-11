Javier Aguirre tras victoria ante Honduras: "Mi trabajo no es callar bocas"

“Jugamos muy bien”. La definición rápida de Javier Aguirre al conseguir su boleto al Final Four, asegurando que su trabajo no es callar bocas, sino hacer jugar bien a la Selección Nacional.

“Mi trabajo no es callar bocas, no me detengo en cosas que no puedo controlar. La crítica la entiendo, recibo y la proceso. No me influye. El peso de encima lo dices tú, pero no me presiona”.

“Nosotros como entrenadores, tú lo debes saber, intentamos mejorar las cosas que están dentro, a veces salen y otras no, si buscan algún culpable, ese soy yo, dije que hubo errores puntuales, son errores del entrenador por ponerlos, suponer que esto va a servir, hay que asumir la responsabilidad y la tengo yo”, añadió.

Aunque señaló que no le gusta hablar de individualidades, no dejó escapar el momento para destacar las actuaciones de Jesús Orozco, Rodrigo Huescas y Alexis Gutiérrez.

“No me gusta destacar o individualizar. Me preocupaba Rodrigo Huescas, hace mucho no juega 90 minutos, pero en DInamarca no tiene esa regularidad. Sé de su determinación. Chiquete, lo vengo siguiendo hace tiempo, es un jugador distinto, zurdo, grande, ágil, ante la necesidad de traerlo, proque Johan no estaba, era el cambio natural, lleva tiempo en primera. Lo de Alexis nos sorprendió hasta mí, pero Cruz Azul es un lujo verlo jugar. Los chavos no me decepcionaron”, finalizó Javier Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Andrés Guardado niega ofrecimiento para unirse al Tri con Javier Aguirre