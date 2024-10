“Javier Aguirre y Rafa Márquez es la ‘dupla ideal’ para el Tri”: Andrés Guardado

En el marco de los partidos de preparación de la Selección Mexicana vs Valencia y Estados Unidos durante la presente Fecha FIFA, un referente del Tri como lo es Andrés Guardado, se encuentra concentrando con el equipo pues se le rendirá un merecido homenaje, pero el ‘Principito’ aprovechó para ‘dar su visto bueno’ a la dupla de Javier Aguirre y Rafael Márquez en el banquillo del Tricolor.

En entrevista para TUDN, Andrés Guardado mencionó que la dupla del ‘Vasco’ y el ‘Kaiser’ el al ideal para la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026 en el que México será coanfitrión, pues las personalidades y estilos de juego de ambos se complementan a la perfección.

“Yo creo que es una dupla ideal, más allá que los estilos que sé y entiendo que se hizo un poco de polémica, de dudas, si se complementarán… yo creo que se complementan perfecto. Javier es personalidad, el saber estar, competir, la garra, todo eso… y Rafa aporta todo lo otro que a lo mejor no tiene y Javier aporta lo que Rafa no tiene”

“Yo creo que por eso de complementan perfectamente, después ya veremos dentro de la cancha ver cómo se distribuyen en aspecto técnico y en plantear un partido, pero pienso que son las personas perfectas para el momento que vive la selección y el momento que necesita la selección para mejorar de aquí al Mundial”, mencionó Andrés Guardado en entrevista para TUDN.

Guardado no descarta unirse al cuerpo técnico del Tri

Por otro lado, Andrés Guardado habló también sobre los rumores que lo colocaban como parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana en un futuro muy cercano y si bien mencionó que al momento no ha existido ningún ofrecimiento, señaló que sí le gustaría formar parte del mismo, aportar su ‘granito de arena’ al Tri y aprender de Javier Aguirre y Rafa Márquez, pues está interesado en convertirse en entrenador.

“Me visualizo a futuro, no sé si me vaya a tocar, no sé, ha habido rumores, pero no me han ofrecido nada como tal, pero me estoy preparando para ello, me gustaría, claro que sí, si en un momento cuentan conmigo y creen que puedo aportar desde otro punto dentro de selección, claro, me encantaría trabajar y más con ellos, aprender de ellos, crecer como cuerpo técnico o a la carrera que me quiero dedicar después como entrenador y no hay nada mejor que estar y trabajar con personajes como ellos”, declaró Guardado.

