Javier ‘Chicharito’ Hernández está más cerca que nunca de volver a la Selección Mexicana, pues el propio atacante confesó que Diego Cocca le marcó para charlar con él y hablar de la posibilidad de volver al Tri, luego de que no pudiera estar en la primera convocatoria del técnico nacional debido a una lesión que también lo marginó de los primeros partidos del LA Galaxy de la MLS.

“Yo recibo una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara”, señaló Hernández Balcázar en una conferencia de prensa.

El delantero de 34 años expresó su agradecimiento a Cocca, pues en el pasado proceso de Qatar 2022 fue borrado por Gerardo Martino y se perdió lo que hubiese sido su cuarta Copa del Mundo disputada.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”, señaló.

De esta manera, ‘Chicharito’ se sube al barco de la pelea por el puesto titular del ‘9’ del Tri, en donde tendrá que competir con Santiago Giménez, Henry Martín, Raúl Jiménez y de ser considerado también Rogelio Funes Mori.

Además de pelear por su puesto, el canterano de Chivas también puede incrementar su número de goles con Selección, pues aunque ya es el máximo anotador en la historia del Tri con 52 tantos, esa cifra puede crecer, lo que le permitiría soñar con jugar el Mundial del 2026 a sus 38 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OTRO GOLPE PARA EL TRI!: SELECCIÓN MEXICANA FUE EXCLUIDA DEL XI IDEAL DE LA NATIONS LEAGUE