Chicharito dice que no hay apoyo al Tri y califica abucheos como un extremo

El empate 2-2 entre México vs Jamaica generó varias molestias de la afición, la cual abucheó a la Selección Mexicana en su primer partido en el Estadio Azteca del 2023.

Javier ‘Chicharito’ Hernández dio su opinión sobre lo sucedido en el juego del Tri, quien pidió verdadero apoyo por parte de la afición al tricolor , ya que vienen de cosechar malos resultados en los últimos años, sumado al frasco en Qatar 2022, motivo que poco a poco ha molestado a los hinchas.

"Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van queremos. Véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿No creen que es un poco como extremo eso, entonces dónde está el apoyo?", señaló el máximo goleador de la Selección Mexicana.

"FESTEJAS, NO HAY APOYO". La reflexión de Chicharito sobre los abucheos en el Azteca ¿Qué opinas de las palabras del máximo goleador en la historia del Tri? : chicha14/TikTok pic.twitter.com/oaWaytSV1L — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 28, 2023

Chicharito subió el video a sus redes sociales, donde él estaba en una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch, y tras una pregunta de un seguidor suyo surgió todo el tema de la Selección, donde dio énfasis a que la afición realmente no apoya.

"Yo pago mi boleto, yo pago todo, me puedo quejar, abuchear, silbar, se puede, claro que sí, no estoy diciendo que no y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la selección. La neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió, tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchear, creo yo".

