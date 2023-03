Selección Mexicana: Palencia rechaza a Cocca como DT del Tri: 'Otro argentino'

Francisco Palencia no está de acuerdo con el nombramiento de Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Mexicana. De acuerdo con el exjugador, es difícil sentirse identificado con un entrenador argentino.

El entrenador mexicano comentó en entrevista que Diego Cocca es un buen entrenador mexicano, pero al ser argentino no representa a los jugadores y es complicado verlo al mando de la Selección Mexicana.

“Yo no me siento identificado con él, no estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, comentó Palencia para Mediotiempo.

De la misma forma, el entrenador mexicano aseguró que había varios candidatos mexicanos que podrían haber sido mejor opción que Diego Cocca.

“Ahí estaban el Piojo Herrera, Nacho Ambriz; Jimmy Lozano también hubiera sido una buena posibilidad, para mí había tres técnicos que podían ser referentes”, finalizo Palencia.

