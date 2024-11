Jesús Gallardo destacó el esfuerzo de la Selección Mexicana en la remontada ante Honduras

Jesús Gallardo se fue satisfecho tras el triunfo de Selección Mexicana ante Honduras y reconoció que la mala cara que dieron en San Pedro Sula no debía repetirse en Toluca. El futbolista de Toluca también restó importancia al conato de bronca que se registró con los jugadores catrachos.

“Fue un gran partido”, así fue como Jesus Gallardo definió el encuentro de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League ante Honduras. Gallardo arrancó como titular en el Nemesio Diez y mencionó que le debían una buena actuación a su afición, luego del mal sabor de boca en la Ida en San Pedro Sula.

“Fue un gran partido, lo enfrentamos de la mejor manera porque sabíamos que habíamos quedado a deber allá en Honduras y ahora con nuestra afición se demostró que somos capaces de jugar bien. Ningún jugador quiere jugar mal los partidos, siempre tratamos de jugar bien y ahora nos tocó. No sentí que jugáramos tan mal en Honduras, obviamente ellos tuvieron las ocaciones más claras de gol y las metieron y bueno queríamos jugar bien allá, pero no se dio el resultado. Esperemos seguir hacia adelante y ya no retroceder. Hoy nos comportamos a la altura”.

Gallardo también habló de la bronca que se armó durante el juego y prefirió no generar más polémica en torno a esta situación.

“Es parte del futbol, fue la calentura de ir abajo en el marcador, obviamente se engancharon al igual que a nosotros nos pasó allá, pero bueno al final son cosas que pasan en la cancha y se quedan ahí. Al final nos dimos la mano como todo jugador”, finalizó en defensa de los Diablos.

