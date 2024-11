Edson Álvarez reconoció que fallaron en el duelo de ida ante Honduras

Se fue orgulloso. Edson Álvarez habló tras el triunfo de la Selección Mexicana ante Honduras y señaló que sabían que la mala cara que dieron en San Pedro Sula no se podía repetir en Toluca. También recalcó que la altura sí fue factor para que el Tri se llevara el triunfo y avanzara al Final Four de la Nations League.

Edson Álvarez, capitán del equipo azteca, habló de lo difícil que fue el juego de Ida ante Honduras en territorio catracho, en el cual Javier Aguirre fue víctima de agresiones. “Somos muy autocríticos de lo que hicimos allá en Honduras".

"Fue una muy mala actuación y sabíamos que eso no tenía que pasar hoy. Sacamos la cara por nosotros, por nuestras familias y por esta gente. Fue un ambiente complicado en de allá (San Pedro Sula), pero bueno ellos hacen sus trabajo, ellos aprietan y apoyan de esa manera y nosotros tenemos que ser más inteligentes. No nos gustó mucho lo que vimos allá. A mí en lo personal me molestó mucho lo que pasó con Javier Aguirre, porque es mi entrenador y es mexicano, pero ya, a darle la vuelta a la página”, dijo el Machín.

Por otro lado, el futbolista del West Ham aceptó que la altura fue determinante para que México goleara a Honduras en la cancha del Nemesio Diez. "Honduras viene haciendo bien las cosas".

"La altura igual afecta para nosotros que venimos de Europa, yo creo que lo de la altura es en igualdad de condiciones, pero claro que jugó un papel bastante importante. Presión siempre hay. Aún ganando se va a hablar de lo que hicimos en Honduras. La presión siempre va a estar, tenemos que seguir por esta línea”.

Edson fue titular en los dos partidos de Cuartos de Final ante Honduras y ahora deberá viajar a Inglaterra para reportar lo más pronto posible con el West Ham de la Premier League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE TRAS VICTORIA ANTE HONDURAS: "MI TRABAJO NO ES CALLAR BOCAS"