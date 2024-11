Moisés Muñoz no llevaría a Memo Ochoa al Mundial: "Hay porteros en mejores condiciones"

Una de las principales dudas de cara a la Copa Mundial de 2026 es quiénes serán considerados en Selección Mexicana como alternativas en el arco. Al respecto, Moisés Muñoz consideró que Guillermo Ochoa no debería ser una opción.

"Tengo que seguir viendo, creo que lleva mano Malagón; es el que mejores actuaciones ha tenido en el futbol mexicano. Le daría oportunidad a otros porteros, porque considero que en el Mundial tienen que estar los mejores y los que en mejores condiciones se encuentren. No digo que Memo no esté bien, pero hay los que están mejor", consideró en entrevista con RÉCORD+.

De igual forma, consideró que el reconocimiento a Ochoa como uno de los mejores porteros de la historia ya está y ese no va a cambiar, pero que llevarlo a un sexto mundial no debería hacerse a manera de premio. "No necesita ir a otro Mundial para reconocerle la gran trayectoria que ha tenido en el mundo".

"Es el Top 3 de los porteros en la historia de nuestro futbol", y consideró que además de Luis Ángel Malagón, Raúl 'Tala' Rangel, Julio González y Alex Padilla son los porteros que analizaría y tendría en radar de cara a la Copa Mundial. De igual forma consideró que Carlos Acevedo podría ser una alternativa si retoma su nivel.

"El tema de Acevedo, que en el momento en que recupere su nivel estará también en los considerados", finalizó el exguardameta de América, entre otros.

