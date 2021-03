Jimmy Lozano tras boleto a Tokio 2020: 'No tengo nombres ni posiciones de refuerzos para JO'

Tras conseguir el boleto a Juegos Olímpicos, los cuestionamientos acerca de los nombres que puede requerir Jaime Lozano para reforzar al equipo han vuelto a resurgir; sin embargo, Jimmy aseguró que no tiene definidos nombres ni posiciones, aunque admite que, dentro de muy poco lo decidirá.

“No tengo nombres y no tengo posiciones, después del martes, esperemos que todo siga igual, una semana o quince días después tendremos seguramente algunos nombres, pero hoy no puedo contestar, no es como si ya lo tuviera pesado, estamos enfocados en un partido que nos queda el martes, haremos una lista más grande y veremos quiénes están en mejor momento para llegar más fuertes a Juegos Olímpicos", dijo Lozano.

A nivel personal, el también exseleccionado se dijo pleno por la obtención del boleto a la justa olímpica, y aprovechó para agradecer el apoyo de la afición tapatía.

“Me siento pleno, muy feliz y agradecido con la Federación por confiar en mi, siento que todo ha valido la pena, el resultado tiene ver mucho, pero cuando te rodeas de gente capaz todo es posible. Soy el más feliz de México.

“Agradecer a todo México, sentimos su buena vibra y a la gente que vino que se comportó a la altura, los jugadores quieren trascender, llevamos cuatro partidos y nos queda uno más, vamos a pasarlo bien esta noche, pero tenemos que recuperarnos y buscar el martes quedarnos con la copa”, agregó

Si bien no ha terminado el certamen, Lozano reconoció que le gusta todo de su equipo, a pesar de que siempre hay cosas por mejorar.

“Lo que más me ha gustado son las ganas de trascender, la calidad y las ganas de querer ser mejor, cuando tienes buenos jugadores todo es más fácil, ellos han puesto mucha atención en los entrenamientos para plasmar una idea de juego. Me ha gustado todo del equipo", apuntó .

