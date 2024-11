Juan Carlos Osorio rompe silencio sobre Selección Mexicana para opinar de Javier Aguirre

Desde que dejó el banquillo de la Selección Mexicana, luego de su participación en la Copa Mundial Rusia 2018, el colomiano Juan Carlos Osorio ha evitado hablar del equipo azteca. Sin embargo, esta semana rompió el silencio para expresar su solidaridad con Javier Aguirre.

Después del partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, mismo que el Tri perdió 0-2 contra Honduras, al 'Vasco' le lanzaron varios objetos y uno le dio en la cabeza, lo que le provocó una grave herida.

“Lo único que lamento es lo de Don Javier porque creo que no se lo merece, es un gran hombre de futbol… Y a cualquier ser humano que sea atropellado de esa manera eso no debería ser permitido”, fueron las palabras del colombiano cuando se le cuestionó sobre lo ocurrido.

Sin embargo, consideró que un personaje como Aguirre no se enganchará con eso y se enfocará en lo deportivo para revertir la difícil situación en que se encuentra el Tri. “Lo lamento por él, pero seguramente sabiendo de su carácter y de su forma de ser me imagino que hoy ya le da vuelta a eso y seguramente pensará en el próximo partido”.

Sin ventaja de Xolos ante América en el Play-in

Por otra parte, enfocado en el Apertura 2024, Osorio consideró que la localía de Tijuana para la eliminatoria ante América no marcará diferencia. “No, yo no creo que sea ventaja porque, como en el juego anterior todos lo vimos. Ellos tienen mucho apoyo en cualquier parte donde jueguen no sé".

"Será un partido de igual a igual”, y descartó que piensen en las ausencias del equipo dirigido por André Jardine. “Nosotros solamente tratamos de mejorar nuestra idea, ¿las ausencias? Pues al instante de recoger el once nos daremos cuenta, pero por ejemplo: ayer Aguirre fue muy importante para Uruguay, hizo un gran gol y ojalá que estén todos los mejores", finalizó.

