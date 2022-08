Julián Araujo: Qatar 2022 es el objetivo del futbolista del Galaxy

Julián Araujo, futbolista del LA Galaxy, es un jugador que espera entrar dentro de la convocatoria final para los hombres que van a representar a México en el Mundial de Qatar 2022.

Araujo ha tenido la oportunidad de ser parte de algunas convocatorias por el entrenador Gerardo 'Tata' Martino y eso le da confianza al jugador para ser tomado en cuenta por el estratega argentino.

Sobre ir al Mundial, Araujo dijo que "no creo poder explicarlo, es el sueño, es el sueño desde que soy un niño. No puedo explicarlo, no puedo saber lo que me depara el futuro, pero no puedo esperar a qué ocurra. Lo que puedo hacer es tratar de creerlo".

Además, el futbolista del Galaxy afirmó que no tiene prisa y que por ahora está disfrutando todo lo que ha sucedido con el equipo angelino y con su paso en el Tricolor.

"Lo que es mío, será mio, todo llega a su tiempo. Apenas tomé la decisión hace año y medio, y estoy contento, jugando aquí con el Galaxy, contento de ser llamado con el Tri y jugando cada vez más minutos", sentenció Julián Araujo.

