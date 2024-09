Julián Quiñones responde a críticas por dejar Liga MX para ir a Arabia

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, respondió a las críticas que ha recibido por dejar la Liga MX y migrar al futbol de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah.

En entrevista con TUDN, el exjugador de América aseguró que su nivel futbolístico no se verá afectado, pues el haber cambiado de liga no significa que se haya "relajado", por lo que defendió su reciente llamado al Tri.

"A veces no saben de futbol y hablan para mí no me afecta. Yo me fui para estar tranquilo, ya había hecho todo acá en México, no fui a relajarme, por eso estoy en selección, nada de eso me preocupa. El día que me retire, podrán decir lo que sea. Estoy trabajando muy bien en la liga, estoy esforzándome al máximo para estar acá (selección)", señaló.

Asimismo, habló sobre lo que representa para él y el equipo contar con alguien como Rafa Márquez en el cuerpo técnico, afirmando que es "lo que le faltaba" al combinado nacional.

"He visto partidos y la intensidad, la característica de sus equipos. Me gusta la forma de trabajar, es un modelo al que me adapto bien. Me gusta la intensidad, lo que vino a transmitir, es importante, lo que le faltaba a la selección", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Alan Mozo sobre su regreso a la Selección Mexicana: 'Estoy muy ilusionado'