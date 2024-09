Julio González sobre Selección Mexicana: 'Las buenas actuaciones me pueden regresar al arco'

Tras su participación en la Copa América, Julio González mandó un contundente mensaje a Javier Aguirre, pues el arquero auriazul desea continuar en la Selección Mexicana luego de no ser considerado en la reciente Fecha FIFA.

González reconoció que le dolió no estar en esa primera convocatoria con el combinado nacional. “Obviamente me hubiese encantado estar en la primera convocatoria. No he hablado con ellos. El futbol es competencia y voy a seguir trabajando para volver”, declaró.

El portero de Pumas espera que su buen rendimiento lo pongan en el radar de Javier Aguirre. “Mostré mis credenciales en Copa América aunque en lo grupal no se da. Yo voy a tratar de seguir con regularidad y estoy ilusionado con este presente. Las buenas actuaciones me pueden regresar al arco de la selección”, mencionó.

“Ya me tocó jugar la Copa América y tener buenas actuaciones para llenarle el ojo al ‘Vasco’ y llenarle el ojo para cumplir mi objetivo. Me motiva a mejorar, a tener buenas actuaciones y si quiero estar en selección tengo que trabajar todos los días. Me dolió no estar, pero me motiva para estar en las siguientes”, dijo Julio González.

Por último, González destacó a los porteros con los que compite en por el puesto de la portería de la Selección Mexicana. “Yo creo que la competencia más cerrada es la de portero, es uno y juega siempre. Está ’Tala’, Malagón, Alex, yo y ‘Memo’ que tiene la trayectoria”, finalizó.

