Tri con problemas para encontrar rivales en Fecha FIFA: “Buscamos clubes de buen nivel”

Siguen en la búsqueda de rivales de alto calibre para las Fechas FIFA. Ivar Sisniega, director ejecutivo de la FMF confirmó que la idea es jugar ante clubes de primer nivel cuando haya Eliminatorias para evitar repetir partidos ante Estados Unidos y Canadá, los otros anfitriones del Mundial 2026.

“Hay muchas fechas FIFA que están destinadas a las eliminatorias, en todas las confederaciones, y hay muchas en las que no hay rivales, sino terminaríamos jugando contra EU y Canadá siempre. Hemos abierto las puertas para buscar a clubes de buen nivel, en las principales ligas europeas y sudamericanas, tienen que ser equipos de tradición, tienen que ser equipo que no pierdan muchos jugadores por fecha FIFA”, explicó el directivo.

“No podemos traer al Real Madrid, porque se queda sin jugadores, porque incluso las reservas van a la Sub 20 o Sub 23 de su país. Sí, habrá fechas en las que enfrentaremos clubes con ese perfil, en una alta competencia, en los que creemos que aportaran a la preparación a la Selección Mexicana. Es una alternativa razonable”, añadió.

Asimismo, confirmó cuando le llega una convocatoria a un jugador es porque interesa saber si entra en el esquema de juego y no solamente para confirmar si está a plenitud en el tema físico.

“Les comparto que en el plan 365, he visto que Javier y su cuerpo técnico le dan importancia al jugador mexicano, no lo convocan sólo por convocar, para ver sí físicamente están bien. Si queremos llegar bien, necesitamos que siga creciendo, viene estar al pendiente del jugador y que no haya una sobresaturación”, declaró Ivar Sisniega.

