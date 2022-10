La Volpe: 'Cuauhtémoc Blanco iba a ir a Alemania 2006 si Guille Franco no se recuperaba'

Una de las decisiones más polémicas que tuvo Ricardo La Volpe en su etapa como entrenador de la Selección Mexicana fue el no convocar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania 2006 cuando se encontraba en su mejor momento.

No obstante, el 'Bigotón' reveló en una plática con el 'Gringo' Castro que sí tuvo en mente llevar al ahora gobernador de Morelos para el máximo torneo de selecciones, pero al tener al Guille Franco sano, decidió no incluirlo en la lista.

"La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar. Hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco. Si Guille no se recupera, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco", mencionó el entrenador argentino.

De igual manera, La Volpe explicó el motivo por el cual llevó cuatro delanteros a dicho Mundial, donde incluso dio a conocer que tenía en mente arrancar con Borgetti y Guille Franco, no obstante, fue el Kikín Fonseca quien empezó a jugar con mayor regularidad.

"Si me preguntas los dos nueves eran Guille y Borgetti, pero al no estar Guille empieza a jugar por potencia Kikín, pero nunca me hicieron la pregunta. Si me dices ¿por qué no fue?, porque tenía al Guille. Los jugadores en su mejor momento explosivo eran Guille y Kikín", indicó.

Por último, el entrenador argentino aseguró que el tiempo le dio la razón por haber convocado al entonces delantero de Rayados, quien incluso se volvió a 'colar' a la siguiente Copa del Mundo.

"Era un mexicano que venía rompiéndola en Monterrey y no estaba tan equivocado de haberlo llevado y que en 2010 me demuestren quién fue el titular", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARDO MARTINO: 'ME GUSTÓ EL PROCESO QUE HIZO JUAN CARLOS OSORIO EN MÉXICO'