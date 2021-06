Layún sobre Chicharito: 'Me ha externado las ganas que tiene de volver a la Selección'

Ante la lesión de Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido han cargado en los últimos juegos con la responsabilidad del gol en la Selección Mexicana; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha cumplido con las expectativas.

Ante este panorama ya se planteó la convocatoria de Rogelio Funes Mori, argentino de nacimiento y recientemente naturalizado mexicano, quedando en el olvido Javier 'Chicharito' Hernández, quien según Miguel Layún, desea volver al combinado Tricolor.

"Yo lo que he hablado con Javier, él no me ha externado que está vetado porque creo que ya me lo hubiera compartido y hemos hablado mucho y él incluso me ha externado las ganas que tiene, lo mucho que está trabajando por hacer las cosas bien en su club y por volver a la Selección", reveló Layún en entrevista con Fox Sports.

El ahora zaguero del América amplió la cuestión del veto, del cual aseguró, que el Chicharito ignora.

"Si a mí me dijeran, por ejemplo, 'estás vetado de la selección', y después salen y dicen otra cosa, pues yo sí le diría 'oye mejor sal y di que estoy vetado, no pasa nada'. Si a mí no me informan del veto y si el 'Tata' no sale y dice que está vetado y si dice que tiene que ver con su rendimiento y que no quiere llevarlo porque lleva cinco, seis, siete partidos en buen nivel, sino que quiere esperarse a que retome de verdad un buen torneo o algo.

"No nos consta que no sea la realidad, entonces a mí me cuesta especular. Si no tenemos la realidad nosotros, volvemos al tema, es especulación y es muy complicado entrar en ello, no vamos a llegar a nada, van a ser solo puntos de vista distintos donde podemos debatir, pero no vamos a saber la verdad de la situación", sentenció Miguel Layún.

