¡Le dijo que no al Tricolor! Rafa Márquez rechazó ser auxiliar en la Selección Mexicana

Rafael Márquez, el actual director técnico del Barcelona Athletic, rechazó la oferta de unirse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Según Miguel Herrera, Márquez prefirió renovar su contrato con el conjunto culé.

El ahora analista de Fox Sports, Miguel Herrera, reveló que Rafa Márquez habría aceptado ser su auxiliar en caso de que Herrera fuera elegido como el entrenador de la Selección Mexicana, reemplazando a Jaime Lozano.

A pesar de la revelación de Herrera, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los dueños de los equipos de la Liga MX optaron por no elegirlo como el nuevo seleccionador mexicano, sin embargo, se acercaron a Márquez para ofrecerle el puesto de auxiliar bajo otro técnico, pero el exdefensor del Tri rechazó la propuesta.

Herrera explicó que recientemente los federativos volvieron a contactar a Márquez, quien nuevamente declinó la oferta, ya que decidió renovar su contrato con el Barcelona Athletic.

“En su momento cuando yo presenté mi proyecto, yo había hablado con Rafa Márquez, si Rafa venía conmigo a trabajar de auxiliar y me había aceptado, yo lo propuse en la mesa. Después ellos cuando decidieron que no fuera mi proyecto, ellos sondearon a Rafa por fuera para ver si quería venir con el que pusieran de técnico y Rafa les dijo que no porque le habían ofrecido el Barcelona B, que hoy está allá. Ya lo fueron a buscar otra vez y ya les dijo que no y ahora acaba de renovar con Barcelona. Rafa no va a ser”, comentó Herrera.

