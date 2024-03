Lesión de Israel Reyes podría abrirle las puertas a Rodrigo Huescas a Selección Mexicana

La lesión de Israel Reyes en el Clásico Nacional contra Chivas abrirá un espacio en la convocatoria a Selección Mexicana para el Final Four de la Concacaf Nations League. El defensa de América tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico menor, lo cual de todas formas le afectará para el compromiso con el Tricolor.

Ante ello, una alternativa que podría ser tomada en cuenta por Jaime Lozano es Rodrigo Huescas, quien estuvo en la prelista de 60 jugadores y está viviendo un buen momento con Cruz Azul. De acuerdo con el director de la marca RÉCORD, Carlos Ponde de León, Huescas podría ser una opción de cambio por la lesión de Reyes y la suspensión de Jorge Sánchez.

Con la baja de y la suspensión de, por lateral derecha queda como titular natural Pero necesita cambio y en la prelista hay tremenda opción: ¿Les gusta?@record_mexico pic.twitter.com/gNV3FMCpfw — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) March 15, 2024

El defensa de Porto recibió dos tarjetas amarillas en la serie ante Honduras, por lo que no podrá estar en el compromiso ante Panamá. Ante ello, Julián Araujo se queda como el único lateral por derecha natural, lo que le daría la oportunidad de ser titular ante los Canaleros. Sin embargo, Lozano sigue necesitando una opción de recambio y ahí es donde podría llegar la oportunidad a Huescas.

El canterano de La Máquina, de apenas 20 años, ha tenido una trayectoria por selecciones juveniles, pero no ha debutado con la mayor. En diciembre de 2023, para un amistoso contra Colombia, que no fue en Fecha FIFA y por ende Jimmy Lozano recurrió a jugadores de la Liga MX, Huescas se quedó en la banca y no sumó minutos.

Ahora, por el momento que vive con Cruz Azul, donde se ha convertido en una opción importante para Martín Anselmi, podría tener otra oportunidad con el Tri y ahora sí en un compromiso oficial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EMILIO AZCÁRRAGA ESPERA QUE HENRY MARTIN RENUEVE CON AMÉRICA