Emilio Azcárraga le responde a Chivas: 'Salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso'

En Chivas se fueron satisfechos con la victoria en el Azteca destacando que le ganaron al cuadro titular de América, sin embargo, hoy el dueño del club, Emilio Azcárraga minimizó el logro rojiblanco al asegurar que en Coapa las victorias no salvan temporadas.

“Yo creo que este equipo, como lo hemos dicho y lo he dicho siempre, lo he platicado con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos. Se habla mucho cuando no ganamos un título de fracaso, en ese fracaso hay mucho análisis que se hace detrás de cámaras dentro del club que no creo yo que sea un fracaso, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso”, declaró Emilio Azcárraga.

Además, recordó que su institución tiene un ADN muy marcado el cual dicta que siempre deben de estar peleando por los campeonatos y en estos torneos no será la excepción, en ambos quiere seguir compitiendo hasta el final.

“Me han oído decir esto y no me cansaré de decirlo. El ADN y la personalidad que tiene este club, por eso es la grandeza que tiene, la dificultad y las virtudes que tiene para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Estoy seguro de que el partido del sábado lo debemos de ganar, como debemos de ganar los Cuartos de la Conca, como debemos ganar el siguiente juego de la temporada y la Final del 26 de mayo. Es la filosofía que tengo”, afirmó Emilio Azcárraga.

