Chicharito tras victoria de Chivas a América: 'Le ganamos al que decían que era invencible'

La figura del Rebaño salió a dar la cara después de la eliminación, Javier Hernández destacó el triunfo al equipo al que todo el medio ponía como invencible y aseguró que les servirá de motivación para lo que viene.

"Son de las cosas que no extrañaba mucho de mi país. Estaban hablando de hacer historia cuando yo todavía no estaba recuperado de los seis partidos y se perdieron tres partidos, que fueron ante equipos que están arriba de la tabla. No se perdieron diez u ocho, se perdieron tres partidos", confirmó Chicharito.

"Por eso nosotros mantenemos la calma y sabemos de la exigencia de esta camiseta y pesa diferente. Cuando las cosas salen muy bien la situación es distinta, pero eso no quita que fueron solamente tres juegos. Ahora ganamos el partido, no la eliminatoria. Ganamos de visita, en el Azteca, contra el equipo que la gente dice que es el mejor equipo de México y les ganamos 3-2 aquí contra su cuadro titular", agregó.

El mensaje es de calma pueda tiene claro que las condiciones para seguir compitiendo de manera importante existen.

"(Hay que tener) calma. Sí, se perdió la eliminatoria ¿duele? Claro, porque Chivas siempre debe buscar títulos en cualquier competición, pero esto nos vuelve a dar muchísima confianza y estamos tranquilos. No nos sentimos los más chingones cuando hablaban de todo eso, ni hemos perdido la confianza emocional, mental, ni táctica", finalizó Javier Hernández.

