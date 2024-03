Mateo Levy quiere seguir los pasos de Santiago Giménez en Cruz Azul

Quiere seguir los pasos de Santiago Giménez. Mateo Levy ha ido ganando protagonismo con el primer equipo de Cruz Azul en este Clausura 2024, al igual que lo hizo Santiago en su momento, el cual es el referente del dorsal 268.

A lo largo de este torneo, Levy ha sido contemplado en nueve ocasiones por Martín Anselmi para jugar con el primer equipo, sumando así sus primeros 72 minutos en Primera División. "Agradecido con el cuerpo técnico, con el equipo, la verdad siempre me siento con mucha confianza a la hora de entrar y a la hora de entrenar".

"Siento que tengo el apoyo del equipo y del cuerpo técnico y esto me genera confianza al momento de entrar al partido", comentó Levy respecto al apoyo que le ha mostrado el club.

A pesar de que aún no ha conseguido anotar con el primer equipo, muchos aficionados se ilusionan con el canterano, debido a que comienzan a compararlo con Santiago Giménez, el cual es un referente para el jugador de 17 años.

"La presión me la pongo yo, no me la ponen mis compañeros, yo siempre quiero ser mejor. Sí, claramente quiero seguir los pasos de Santiago Giménez, es un ejemplo para mí, pero con mi carrera", puntualizó Mateo Levy. Ahora el futbolista de Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad para seguirse afianzando con el primer equipo este sábado ante Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

