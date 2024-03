'Charly' Rodríguez y Julio González, novedades de México en Nations League; Raúl Jiménez no fue convocado

Lista la lista. El próximo jueves conoceremos a los jugadores que representarán a México en el Final Four de la Nations League en donde las novedades serán el regreso de Carlos Rodríguez y la aparición de Julio González.

El buen momento que vive Cruz Azul hace que Charly esté en un nivel supremo razón por la cual volverá a vestir la camiseta de la Selección Nacional en un torneo oficial.

En el mismo caso aparece González, el arquero de Pumas que viajará como tercer portero por detrás del capitán Guillermo Ochoa y de su suplente, Luis Ángel Malagón, quien también atraviesa un momento importante.

El que no fue convocado, es Raúl Jiménez, Jaime Lozano decidió no llamar al atacante Fulham, y es que no es un secreto que sus mejores años ya pasaron y que hoy Henry Martín y Santiago Giménez están por encima de él, además de que Guillermo Martínez ya también empezó a meter presión con Pumas.

La lista la complementan los infaltables, los habituales del Jimmy que fueron campeones de la Copa Oro como Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez, Hirving Lozano, Uriel Antuna por mencionar algunos.

Aquí te dejamos la lista completa de los futbolistas mexicanos que representarán a la Selección Mexicana.

Convocados

Porteros:

Guillermo Ochoa

Luis Malagón

Julio González

Defensas:

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jesús Orozco Chiquete

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Jesús Gallardo

Gerardo Arteaga

Medios:

Edson Álvarez

Luis Romo

Luis Chávez

Carlos Rodríguez

Erick Sánchez

Roberto Alvarado

Delanteros:

Uriel Antuna

Julián Quiñones

Orbelín Pineda

Hirving Lozano

Henry Martín

Santiago Giménez

