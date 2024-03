Selección Mexicana: ¿Jardine, en el discurso del Tri si Jimmy Lozano fracasa en próximos compromisos?

La Selección Mexicana tiene dos compromisos importantes este año: el Final Four de la Concacaf Nations League y la Copa América, torneos en los que Jaime Lozano buscará tener un buen papel y continuar de buena manera la preparación del equipo rumbo al Mundial 2026.

Aunque la permanencia del 'Jimmy' hasta la Copa del Mundo es prácticamente un hecho, muchos tienen la duda de qué pasaría con el timonel del Tri en caso de que tenga malos resultados en estos meses, por lo que algunos periodistas como Christian Martinoli y David Medrano consideran que André Jardine, técnico de América, "se metería en el discurso" si vuelve a salir campeón este torneo.

"Si México no gana el Final Four, si no le va bien en los amistosos y en la Copa América, y Jardine vuelve a salir campeón, se viene una presión natural", dijo Medrano durante el programa En Caliente.

"Se mete en el discurso; se mete como opción. Aunque los americanistas, no la maquinaria alrededor del América, sino los aficionados, no creo que quieran que les toquen al entrenador", respondió con contundencia Martinoli.

México enfrentará este 21 de marzo a Panamá en la Semifinal de la Nations League. Además, enfrentará a Uruguay y Brasil en junio previo a su participación en la Copa América.

¿Andre Jardine a la Selección Mexicana? Si se fuera Jaime Lozano, el DT de las Águilas podría sonar como su reemplazo#EnCaliente EN VIVO: https://t.co/MUyIeNFASE pic.twitter.com/sx5cU7kgmF — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 12, 2024

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: "ESTADOS UNIDOS SE HIZO DUEÑO DE NATIONS LEAGUE": JAIME LOZANO SOBRE MÉXICO EN CONCACAF