Martino sobre condición de Marcelo Flores para jugar con el Tri: 'Primero debe consolidarse'

Gerardo Martino no está de acuerdo con que Marcelo Flores condicione a la Selección Mexicana y a su similar de Canadá, diciendo que jugará con la que lo convoque a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ‘Tata’ considera que lo primero que tiene que hacer el joven de 18 años es consolidarse con el Arsenal y definir si quiere jugar con el Tri o con la Hoja de Maple.

“Por supuesto que no lo tiene definido, eso no es bueno y tampoco la especulación de que jugará con la selección que lo lleve al mundial. Me parece que primero debe de consolidarse y tener claro para qué país quiere jugar. Es muy difícil decir cuantas son las posibilidades tiene de ir. Lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección se lo garantice”, mencionó en conferencia de prensa.

Gerardo Martino no solo habló sobre la situación de Marcelo Flores, pues para el juego amistoso contra Guatemala también convocó a los mexicoamericanos David Ochoa y Jonathan Gómez.

“Me parece que no se debe plantear de esa forma. La selección no tiene que ofrecerle nada a los jugadores. Es al revés. Si abren el abanico de opciones a otros países, yo creo que ya no tiene sentido. Ellos son los que le tienen que ofrecer cosas a su selección”, finalizó.

