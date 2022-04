Pese a los constantes llamados con la Selección Mexicana y sus categorías inferiores, Marcelo Flores no cierra las puertas a una posible participación con el combinado de Canadá, pues asegura no puede decir algo bueno o malo de ellos al no haberse probado aún, por lo que no cierra las puertas aun llamado.

“Claro que tengo interés de probarme con la Selección de Canadá, no puedo decir algo malo o algo bueno de ellos si no he probado”, indicó el volante ofensivo en charla con David Medrano para Azteca Deportes.

“Ahora estoy disfrutando el momento con México, con mis compañeros y cuerpo técnico y estoy muy feliz aquí”, apuntó Marcelo.

Respecto a su juventud y la posibilidad de ir a la Copa del Mundo, Flores prioriza Qatar 2022 sobre seguir el proceso natural que lo vería antes jugando unos Juegos Olímpicos.

"Me veo jugando en la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos. No creo que mi juventud sea determinante para ir o no a Qatar 2022, quiero jugar el Mundial, es mi sueño jugar los más que se puedan", dijo el canterano del Arsenal.

