No hay mañana para el Tri Sub 17, ante Nueva Zelanda será matar o morir, pues hasta el momento, la Selección Mexicana no ha conseguido una sola victoria en el torneo.

El equipo azteca apenas pudo sumar su primer punto tras el empate frente a Venezuela y la derrota ante Alemania, por lo que ante Nueva Zelanda se jugará su permanencia en el torneo.

Alemania se sitúa en la cima del Grupo F con 6 puntos, seguida por Venezuela con 4 puntos. México, por otro lado, se encuentra al borde de la eliminación en la tercera posición con 1 punto, mientras que Nueva Zelanda ocupa el último lugar sin puntos.

Tomando en cuenta que los mejores terceros lugares avanzan, el Tri solo necesita sacar la victoria ante Nueva Zelanda para clasificarse a Octavos de Final, el empate lo puede dejar fuera y necesitaría esperar resultados, mientras que la derrota definitivamente lo eliminaría.

MÉXICO VS NUEVA ZELANDA

Fecha: Sábado 18 de noviembre

Hora: 3:00

Transmisión: TUDN y Vix+

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HONDURAS CON ESPERANZAS DE VENCER A MÉXICO EN LA NATIONS LEAGUE