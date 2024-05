Miguel Herrera sobre ponerle asesores a Jaime Lozano en Selección: 'Están equivocados'

Miguel 'Piojo' Herrera, extécnico de México y exentrenador de Xolos, no comparte la idea de la Federación Mexicana de Futbol de ayudar a Jaime Lozano con asesores para mejorar el rendimiento de la Selección de cara a la Copa América y el Mundial de 2026.

"No estoy de acuerdo con que haya un asesor porque si el día de mañana el asesor dice 'haz esto' y yo le hago caso, ¿a quién le doy la derrota? ¿Al técnico o al asesor? Creo que no es conveniente para el técnico, sí es conveniente tratar de buscar a los demás técnicos que han dirigido a la Selección para empaparte de muchas ideas, pero la forma de trabajar lo tienes que hacer tú porque si no eres tú al rato dirán o ganó él o ganaste tú o perdió él o perdiste tú. ¿Al rato a quién le echamos la culpa?", comentó Miguel en entrevista para TUDN.

De acuerdo con Herrera, pensar en incluir a figuras de experiencia como Javier 'Vasco' Aguirre, Hugo Sánchez o cualquier otro exdirector técnico del Tri terminaría por entorpecer la comunicación de ideas y recuerda que Jaime Lozano no necesito de ningún tipo de asesores para triunfar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Creo que no se trata de estar buscando ese tipo de circunstancias, no ha habido en ningún lugar donde pase eso. Es el momento de Jimmy y Jimmy lo ha hecho bien, a Jimmy no lo asesoró nadie para sacar una medalla de bronce, entonces me parece que hoy no tendrían que estarle buscando una asesoría, al contrario, deberían darle un espaldarazo y decirle ‘tú vas a ser el técnico que llegará al Mundial, métele con todo, trabaja para que el equipo se vea como tú pretendas y gustes’, aseguró.

"Y si el Jimmy busca la ayuda, el asesoramiento, el consejo, de algunos técnicos por fuera, extraordinario. Yo creo que ningún técnico de los que hemos estado en Selección le vamos a cerrar la puerta, sería enriquecedor con un técnico que está trabajando, dando nuestros puntos de vista y él tomando sus decisiones, nada de que te sientas con cinco técnicos y a ver si nos ponemos de acuerdo todos porque imagínate si ponen al Vasco, a La Volpe y a Hugo Sánchez, pues son tres cabezas y estilos completamente diferentes. Yo creo que sería llenarle más de piedras al técnico que de aclararle ideas. No estoy de acuerdo con eso. Si se hace están muy equivocados”, expresó.

