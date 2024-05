"Me parece una buena decisión", Luis García aplaude la ausencia de Ochoa en el Tricolor

Es oficial, Guillermo Ochoa ya no será el portero titular de la Selección Mexicana y parece que su tiempo con el equipo ha llegado a su fin. El pasado viernes, Jaime Lozano compartió su lista preliminar para la Copa América, donde se destaca la ausencia del histórico portero.

Tras la noticia de la ausencia de Ochoa en la convocatoria del Tricolor, el exfutbolista mexicano y analista de TV Azteca, Luis García, dio su opinión, asegurando que fue una buena decisión demostrando el inicio en el cambio generacional.

"Guillermo Ochoa no va a estar en la Copa América. Cuando todos decían es Ochoa y todos los demás se toma una decisión, me parece que es una buena medida. No sé quién la haya tomado, pero me parece una buena decisión.

“Los cambios generacionales se dan gradualmente y naturalmente, México no lo quiso hacer así, lo detuvo, lo detuvo lo detuvo. Es una determinación abrupta, pero es el primer ejemplo de que el cambio generacional en la Selección Mexicana va a tener que ser forzoso”, reveló el exfutbolista.

México ahora tendrá tres juegos de preparación antes de iniciar su participación en la Copa América, por lo que el entrenador mexicano tendrá que definir su lista final para enfrentar el torneo.

Guillermo Ochoa no estará en la Copa América con la Selección Mexicana y aquí les dejo mi sentir. : https://t.co/SdULjbAvSs pic.twitter.com/yXrKhk55LY — Luis García P (@GarciaPosti) May 11, 2024

