Orbelín Pineda sobre el Tri en Qatar 2022: 'Teníamos equipo para seguir peleando'

Rompió el silencio. Orbelín Pineda analizó a la Selección Mexicana tras el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no avanzaron de la Fase de Grupos, el Maguito señaló que el equipo tenía más para dar y que él se quedó con un sabor de boca por no poder transcender con el Tricolor.

“Te quedas con un sabor amargo porque teníamos equipo para estar peleando, teníamos grandes jugadores, gran entrenador, al final de cuentas él nos proponía lo que él creía y nosotros creíamos en él, por eso nos queda un sabor amargo, creo que podríamos dar mucho más para la gente y para nosotros también”, expresó el Maguito para Marca Claro.

En ese mismo sentido, Pineda habló y dijo que tenía ganas de trascender con el Tricolor, y reveló lo que le dijo Tata Martino previo al partido contra Arabia Saudita, donde él fue titular y fue uno de los mejores hombres de ese partido en Qatar 2022.

“Mi ilusión estaba a tope, desde el primer día que me dan luz verde, a mí me tocó ya al final ante Arabia, estar preparado. El Tata se acercó conmigo, me comentó que él confiaba en la planificación que hizo, me pidió que diera lo mejor de mí sean 45 o sean 60 minutos, pero que fueran a tope”.

Finalmente, Orbelín Pineda contó cómo se vivió el vestidor con Martino al mando, y su experiencia en su primera Copa del Mundo. “En lo personal fue algo maravilloso, pero amargo porque al final de cuentas no pudimos aspirar a lo que se ha aspirado en otras ocasiones.

“Fue complicado manejar la situación siempre se hablaba de él, la gente ya no estaba conforme con él, pero a final de cuentas él confiaba en 26 jugadores, algunos jugadores tenían que jugar, otros no, y bueno, los que estaban jugando. Lo único que puedes hacer es apoyar a tus compañeros, al entrenador porque todos trabajamos y vamos para un mismo lado”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THAIRO ESTRADA SOBRE EL MEXICO CITY SERIES 2023: 'CONTENTO DE VIVIR EL MOMENTO LATINO'