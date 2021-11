Pepi previo a juego ante el Tri: 'Si anoto y celebro no es nada contra México'

No es personal. A unas horas de que ruede la esférica en el TQL Stadium para el juego entre Estados Unidos y el Tri en las eliminatorias mundialista rumbo a Qatar 2022, el jugador de las Barras y las Estrellas de ascendencia mexicana, Ricardo Pepi, destacó que de anotar contra México sí celebrará.

En entrevista con ESPN, el goleador que declinó vestir la elástica Tricolor para enfundarse la estadounidense, explicó festejar una diana es parte de la alegría del futbol.

"He platicado con mis familiares y les dije que si meto gol, yo lo celebro, pero no es por nada en contra de México, lo celebro porque soy feliz, es mi momento de felicidad, soy un delantero y me gusta meter goles.

“Estamos en casa, queremos ganar y subir puestos en la tabla; los dos juegos pasados ya están en el pasado y ahora tenemos que enfocarnos en el próximo juego que es el presente”, explicó.

Pepi enfrentará por primera vez a México en las eliminatorias de la Copa del Mundo cuando los dos enconados rivales de la CONCACAF se enfrenten el viernes en Cincinnati en el nuevo Estadio TQL.

