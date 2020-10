Piojo Herrera: 'Funes Mori es buen jugador, pero el Tri no necesita naturalizados'

Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, es un buen jugador para Miguel Herrera, técnico del América; sin embargo, consideró que en la Selección Mexicana no se necesitan futbolistas naturalizados.

"Para mi Funes Mori es un gran jugador, pero creo que en este momento no necesitamos un delantero porque creo que la delantera del futbol mexicano está muy bien, tiene jugadores importantes en Europa que están funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo para poder ser considerados.

"Creo que hoy no necesitamos naturalizados, sin duda alguna los muchachos mexicanos lo están haciendo bien, pero no demérito a Funes Mori que es un gran delantero, pero en este momento en la Selección no hay necesidad de eso", dijo a ESPN.

En tanto, el 'Piojo' compartió que ya habló con la gente de la Selección Mexicana para aclarar la polémica que surgió luego de que de quejara del estado físico de sus jugadores por las convocatorias.

"Tuve una plática con gente de Selección y la Federación, y quedé muy formalmente de podernos comunicar telefónicamente por qué en el momento estaba caliente por todo lo que sucedió en el partido. Que la comunicación sea más fluida de ambas partes y trataremos a tenerte ese acercamiento para apoyar a la Selección con todo", indicó.