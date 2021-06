La Selección cobijará a Alan Pulido y Henry Martín. Ante la baja de Raúl Jiménez, que fungía como el centro delantero del Tricolor, el capitán del combinado nacional, Andrés Guardado, dejó en claro que deben cobijarlos para que puedan hacer daño a los adversarios.

“Para eso estamos en equipo, para eso está el entrenador. Es verdad que el delantero hace los goles, por algo está en esa posición y debe tener más opciones, pero debe de venir de un trabajo grupal y táctico. Obviamente nosotros tenemos que ayudarles muchísimo para que no les pese ser el nueve de la Selección en estos torneos.

“Echaremos de menos a Raúl, tenía un grandísimo momento, pero para eso somos una Selección. Confiamos en los que están aquí y el grupo debe hacerles las cosas fáciles para que puedan anotar los goles”, detalló el líder del vestidor azteca.

El ‘Principito’ reconoció que aunque en el conjunto nacional no están de acuerdo con el Final Four, México está obligado a hacer valer la jerarquía y conquistar este torneo, pese a que no otorga ningún premio deportivo.

“Con toda la seriedad que se le tiene que dar aun torneo oficial. El Tata ya expuso lo que se siente al jugar esta Nations Legaue, no está de más repetirlo, peor vamos con toda la seriedad, hay que ganarlo. Siendo torneos de Concacaf y estando nosotros tenemos la responsabilidad siempre somos favoritos y tenemos la obligación de ganar este tipo de torneos”, puntualizó.

