Selección Mexicana: Ángel Sepúlveda lamentó no haber sido convocado por Tata Martino

A pesar de pasar por el que considera su mejor momento e incluso llevar seis goles anotados igual que Henry Martin, Ángel Sepúlveda, delantero del Querétaro, lamentó no haber sido convocado a la Selección Nacional, aunque sabe que el técnico Gerardo Martino llama a su gente de confianza.

“La verdad que siempre esperas estar, uno siempre trabaja para eso, no es el momento tal vez. Uno tiene que seguir por la misma línea; obviamente aportando con tu club, con lo que nos toca hacer; esas son cosas que nos salen de las manos obviamente, pero uno siempre tiene que seguir buscando la oportunidad, creándola y estar listo cuando nos toque.

“Al final, creo que opta por su gente de confianza, por los que ha llevado, lo veo de esa manera y estoy muy tranquilo de que sigo haciendo bien las cosas, tarde o temprano pero siempre llega”, dijo el atacante, quien incluso enfatizó que sólo se concentra en defender a los Gallos Blancos.

“Si, creo que encontré esa madurez esas ganas de hacer las cosas, de trabajarlas, de buscarlas, me siento pleno, me siento… Hoy puedo decir que estoy en mi mejor momento sin lugar a dudas y lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando en cada partido, en cada momento que me toca estar aquí defendiendo estos colores”, señaló.

