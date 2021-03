América: Cuauhtémoc Blanco agradeció a Henry Martín por imitar sus festejos en el Clásico

Cuauhtémoc Blanco le agradeció a Henry Martín por haber hecho los festejos en su honor en el Clásico Nacional.

"Agradecerle a Henry por hacer esos festejos, la verdad que me da tanta emoción de recordarlos porque son momentos para nosotros muy padres como jugadores y luego en un Clásico", declaró en un video.

Además, Blanco le mandó un contundente mensaje a las Chivas, a quienes les sugirió no hablar antes de los partidos.

"Yo siempre he dicho que no hay que hablar antes de los Clásicos porque luego te callan la boquita hay que demostrarlo en el campo con responsabilidad, pero me voy muy feliz porque aparte el América ganó 0-3", agregó.

INVITACIÓN A COMER

Cuauhtémoc Blanco, mostró su gratitud hacia Henry Martín por los festejos en el Clásico Nacional y dijo que invitará al delantero americanista a comer.

“Muchas gracias, hijo. La verdad que muchas gracias, no me lo esperaba. Ahora yo te voy a invitar a comer para agradecerte por ese gran detalle que tuviste”, dijo en un video.

Aunque, el ahora mandatario, dejó en claro que será una reunión privada y sin la presencia de las cámaras.

“Lo vamos a hacer sin cámaras, porque no me gusta, eso es de todo corazón, eso es de cuates, de brothers, platicar de algunas experiencias que yo tuve o que tuviste tú cuando llegaste al América. Esperamos la próxima semana, ese va a ser un secreto, yo te voy a echar esa llamadita, nos vamos a ir a comer y a disfrutar ese festejo, te mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por ese gran detalle”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: HENRY MARTÍN TENÍA PREPARADO UN TERCER HOMENAJE PARA CUAUHTÉMOC BLANCO